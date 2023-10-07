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На фоне продвижения ВСУ. Россияне перебрасывают технику в сторону Бахмута, - партизаны

Бахмут, Суббота 07 октября 2023 16:56
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На фоне продвижения ВСУ. Россияне перебрасывают технику в сторону Бахмута, - партизаны Фото: российские военные перебрасывают технику в сторону Бахмута (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты активизировали переброску техники в Бахмут. Колонны техники РФ проходят через Луганск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мониторинговой группы "АТЭШ".

По данным мониторинговой группы, фиксируется увеличение потока военной техники оккупантов в Луганске. Туда же свозят раненых из-под Бахмута.

"Количество доставленных 300-х увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей", - сообщили в "АТЕШ".

Кроме того, мониторинговая группа отмечает, что оккупанты продолжают использовать тактику укрытия своей техники возле жилых домов. Это предохраняет их от артиллерийских ударов, но позволяет нам скрыто выводить из строя этот транспорт.

Движение сопротивления оккупантам в Луганской области

В Луганской области на захваченных российскими оккупантами территориях активно продолжают действовать украинские Силы сопротивления и партизаны. Также местные жители помогают украинским военным выявлять важные цели для нанесения ударов по вражеским объектам, живой силе и технике.

Отметим, что в регионе партизаны проводят диверсии. Так, напомним, что в мае в результате взрыва в Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. А перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

Недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что в Луганской области оккупанты усилили репрессии, и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.

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