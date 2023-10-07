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Росіяни кидають резерви на північ від Бахмута, щоб загальмувати ЗСУ, - Євлаш

Бахмут, Субота 07 жовтня 2023 22:53
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Росіяни кидають резерви на північ від Бахмута, щоб загальмувати ЗСУ, - Євлаш Фото: Росіяни намагаються завадити ЗСУ пройти на північ від Бахмута (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута. Для цього військові РФ перекидають туди свої резерви.

Про це сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зараз там (в районі Бахмуту, - ред.) продовжуються бойові дії інтенсивні. Противник продовжує застосовувати контрнаступальні підрозділи на цьому напрямку, аби не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір та не звільнити цей фланг. Він застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками", - розповів Євлаш.

За словами начальника пресслужби, Сили оборони зараз там намагаються максимально завдати ураження противнику.

Нагадаємо, що сьогодні ми повідомляли, що на тлі просування українських військ російські окупанти активізували перекидання техніки в Бахмут.

Детальніше про розвідку на Бахмутському напрямку, значення аеророзвідки на війні та важливість завжди бути на декілька кроків вперед від ворога можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що вчора українські військові за день знищили одразу шість російських танків на Бахмутському напрямку. Два з них - "хвалені" Т-90 "Прорив".

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