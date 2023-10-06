"Маленькими шагами идем вперед". Контрнаступление под Бахмутом глазами аэроразведки

О разведке на Бахмутском направлении, значении аэроразведки на войне и важности всегда быть на несколько шагов впереди врага – РБК-Украина рассказали военные бригады "Рубеж".

Сопровождение штурма позиций врага, разведка обстановки на линии фронта или поиск боевой техники противника – этим занимаются "глаза" этой войны, а именно аэроразведчики.

Одна из бригад Гвардии Наступления "Рубеж" находится на Бахмутском направлении фронта, где ежедневно продолжаются контрнаступательные действия. Бойцы "Грюня" и "Хабиб" "летают" вокруг позиций врага, чтобы определить координаты россиян и передать данные сокрушителям-артиллеристам.

Еще в пути к полигону, где ребята испытывали коптер с новыми техническими возможностями, мы обсуждаем ситуацию на Бахмутском направлении, а именно тот участок, который они держат.

"Ситуация стабильно тяжелая. Продвигаться вперед очень непросто, как бы об этом легко не говорили в соцсетях. Хоть и медленно, хоть маленькими шагами, но мы наступаем и освобождаем территорию. Другим трудно понять, как эти маленькие шаги обходятся нам такими большими потерями. Далеко не каждый это поймет, к сожалению", - говорит "Грюня", добавляя газа на автомобиле.

Он обходит очередной подбитый пикап, который мы встретили на трассе Краматорск-Славянск. Машины, раскрашенные в камуфляж или оливу, с разбитыми стеклами или фарами, которые мчатся один за другим на задачи – это обычная картина в этой местности.

Это территория военных, где происходит постоянная "ротация": с посадки – на базу, с базы – в посадку или полигон. Где-то по дороге можно остановиться, чтобы перекусить хот-догом и кофе, а затем дальше на задания.

На этот раз мы едем в направлении полигона, на котором аэроразведчики испытывают свои дроны. Кто-то оценивает новый коптер или тренируется на старом, готовясь к новым задачам. Наша группа бойцов – испытывает Mavic, оснастившего личным "ноу-хау".

"Не можем сказать, что именно мы сделали. Но врагу это точно не понравится. Мы стараемся всегда искать что-то новое, придумывать новые возможности для коптера. Чтобы делать свою работу еще лучше. И чтобы быть лучше врага", - рассказывает "Хабиб".

Оба бойца, с которыми мы сегодня общаемся, начинали свой путь с пехотинцев. Они знают, какое значение имеют коптеры в этой войне, и как они выручают и спасают жизнь военных, которые смотрят врагу прямо в глаза.