Россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (перехват)
Российские солдаты планируют "заманить" бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Шебекино Белгородской области. После этого они могут уничтожить город обстрелами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
ГУР обнародовало перехват разговора местных жителей Шебекино. Они рассказывают о плане российских солдат насчет города.
Фото: Шебекино на карте (нажмите, чтобы увеличить)
"Та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши собираются сдать Шебекино. Получается, их хотят запустить в город, а потом артой уничтожить весь город наш. Заберите все ценное из дома. Я предупредил, то что есть информация, я говорю", - рассказывает гражданский.
Рейд в Белгородскую область
В июне бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают нашей стране защищаться от вторжения россиян, начали новую операцию в Белгородской области.
За несколько дней они смогли захватить российских солдат в плен и уничтожить вражеские танки. Бойцы "РДК" также рассказали о контроле над населенным пунктом Новая Таволжанка.
Более детально о событиях в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.
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