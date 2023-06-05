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Россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (перехват)

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Понедельник 05 июня 2023 22:24
Россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (перехват) Иллюстративное фото: россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты планируют "заманить" бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Шебекино Белгородской области. После этого они могут уничтожить город обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

ГУР обнародовало перехват разговора местных жителей Шебекино. Они рассказывают о плане российских солдат насчет города.

Россияне хотят разрушить Шебекино артиллерией (перехват)Фото: Шебекино на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши собираются сдать Шебекино. Получается, их хотят запустить в город, а потом артой уничтожить весь город наш. Заберите все ценное из дома. Я предупредил, то что есть информация, я говорю", - рассказывает гражданский.

Рейд в Белгородскую область

В июне бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают нашей стране защищаться от вторжения россиян, начали новую операцию в Белгородской области.

За несколько дней они смогли захватить российских солдат в плен и уничтожить вражеские танки. Бойцы "РДК" также рассказали о контроле над населенным пунктом Новая Таволжанка.

Более детально о событиях в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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