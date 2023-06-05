Росіяни хочуть зруйнувати Шебекіно артилерією (перехоплення)

Російські солдати планують "заманити" бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Шебекіно Бєлгородської області. Після цього вони можуть знищити місто обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

ГУР оприлюднило перехоплення розмови місцевих мешканців Шебекіно. Вони розповідають про план російських солдатів щодо міста.

Фото: Шебекіно на мапі (натисніть, щоб збільшити)

"Та така інформація, ну 50/50 як сказали, наші збираються здати Шебекіно. Виходить, їх хочуть запустити в місто, а потім артою знищити все місто наше. Заберіть все цінне з дому. Я попередив, що є інформація, я говорю", - розповідає цивільний.

Рейд у Бєлгородську область

У червні бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають нашій країні захищатися від вторгнення росіян, розпочали нову операцію у Бєлгородській області.

За кілька днів вони змогли захопити російських солдатів у полон і знищити ворожі танки. Бійці РДК також розповіли про контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка.

Більш детально про події у Білгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.