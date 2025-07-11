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Россияне хотят войти вглубь Днепропетровской области на 10 км, - Буданов

Пятница 11 июля 2025 15:58
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Россияне хотят войти вглубь Днепропетровской области на 10 км, - Буданов Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты имеют политическую цель заявить о том, что они вошли в Днепропетровскую область. Поэтому им поручено создать там "буферную зону" глубиной до 10 километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

"Захват Россией всей Донецкой области до конца года нереалистичен", - сказал Буданов.

По его словам, российские войска имеют политическую цель заявить о том, что они вошли в Днепропетровскую область, поэтому им поручено создать еще одну "буферную зону" глубиной до 10 километров.

"Наступление" россиян на Днепропетровскую область

Напомним, в России неоднократно заявляли о якобы продвижении вглубь Днепропетровской области.

Еще в мае 2025 года там сообщали, будто войска РФ пересекли административную границу с Донецкой областью возле Новониколаевки. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак тогда подчеркнул, что это очередной фейк, направленный на дестабилизацию.

В июне в России снова заговорили о "наступлении" на Днепропетровскую область Кремль говорит, что формирует там "буферную зону". Украинская сторона эту информацию отрицает.

Данные карты DeepState также не подтверждают выход армии РФ на административную границу области.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

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Донецкая область Днепропетровская область Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
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