В РФ объявили о "наступлении" на Днепропетровщину: в ISW дали оценку
Россияне объявили о наступлении на территории Днепропетровской области, однако никаких геолокационных подтверждений этому нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
"Российские официальные лица неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в том числе в Днепропетровской области", - отметили эксперты.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, будто оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, "кто не хочет признавать реалии войны" на переговорах, якобы "получит новые реалии на земле".
В российском Минобороны также заявили 8 июня о продвижении ВС РФ. Отмечалось, будто россияне достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Горихово и продвинулись к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.
"ISW не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области", - сообщили аналитики.
Эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были замечены новые воронки от артиллерии.
В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.
Фейки россиян о Днепропетровской области
Напомним, в России уже неоднократно распространяли информацию о продвижении в Днепропетровской области.
Так, в мае 2025 года в РФ объявили, будто российская армия пересекла административную границу между Донецкой и Днепропетровской областью вблизи Новониколаевки. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что этот фейк был распространен с целью дестабилизации ситуации.
8 июня в РФ вновь объявили о наступлении на территории Днепропетровской области. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что это дезинформация. Кроме того, карта аналитического сервиса DeepState также свидетельствует о том, что российские войска еще не вышли на административную границу.
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