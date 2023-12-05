Мобилизация украинок до 60 лет: SPRAVDI разоблачило очередной фейк россиян
Российские пропагандисты 4 декабря распространили фейковую информацию о якобы мобилизации всех украинских женщин до 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Аналитики отметили, что российские Telegram-каналы вместе с сюжетом "Чрезвычайных новостей" распространили информацию о том, что украинское телевидение готовит украинок к "тотальному загону в военкоматы". Якобы все женщины в возрасте до 60-ти лет, должны обязательно стать на воинский учет, в частности менеджеры, кассирши, юристы, библиотекари и журналистки.
"Сюжет о постановке украинок на воинский учет - настоящий. Он вышел в эфир на канале ICTV еще в декабре 2021 года, когда Минобороны утвердило перечень профессий, представительницы которых в возрасте от 18 до 60 лет должны быть поставлены на воинский учет", - отмечается в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что впоследствии постановку женщин на учет отсрочили - в данный момент становится на учет обязаны только медики. Женщины любых других профессий могут стать на учет в ТЦК добровольно.
Самые громкие фейки Кремля за последнее время
На днях Минобороны сообщило о создании мошенниками фейкового аккаунта в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.
Также в сети "гуляет" ложная информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ.
Компания Meta ликвидировала сеть фейковых аккаунтов, которая базировалась в Китае. Они размещали противоречивый контент о помощи Украине.
Тем временем правоохранители не выявили ни одного факта незаконного попадания огнестрельного вооружения из Украины в европейские страны или контрабанды. Таким образом в Нацполиции доказали ложность сообщений российских пропагандистов о якобы вывозе оружия стран-партнеров из Украины.