В ВСУ мобилизуют сотни беременных. SPRAVDI опровергло новый фейк россиян

В Украине "гуляет" информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ. На самом деле это не более чем фейк и российский нарратив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI ).

В частности, об этом пишут российские СМИ. На самом деле автор Drago Bosnic, чьим именем подписана статья, где речь идет о якобы "мобилизации беременных" в Украине, распространяет российские нарративы и возвеличивает российского диктатора Владимира Путина.

В своем материале о мобилизованных беременных так называемый "аналитик" ссылается на фейк пропагандиста Владимира Соловьева о беременной украинке, которую взяли в плен и фейк о принудительной мобилизации беременной девушки-медика в Одессе. Из этих фейков Drago Bosnic сделал ошибочный вывод о сотнях и тысячах беременных в рядах ВСУ.

"То есть он ссылается на российских создателей фейков, а те потом ссылаются на него, как на иностранного аналитика. Это - известный у россиян прием легитимизации информации через иностранные "СМИ", - отмечают в SPRAVDI.

Для справки

Согласно украинскому законодательству беременные женщины признаются временно непригодными для службы и мобилизации не подлежат.

Как сообщалось, ранее Украина опровергла фейк о беременной военной Вооруженных сил Украины, которую якобы российские оккупанты взяли в плен.