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Россияне хотят продавать "отжатое" жилье в Запорожской области, - ОВА

Запорожская область, Воскресенье 28 апреля 2024 18:15
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Россияне хотят продавать "отжатое" жилье в Запорожской области, - ОВА Фото: Иван Федоров, глава Запорожской ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты планируют продавать незаконно захваченное жилье в Запорожской области. Ранее они его "раздавали" гражданам РФ, завозимым на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram-канале.

"На оккупированных территориях оккупационные власти продолжают "отжимать" квартиры и дома выехавших жильцов. Создан реестр "бесхозного" жилья. Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать", - рассказал глава Запорожской области.

По словам Федорова, российская оккупационная администрация будет продавать дома и квартиры украинцев по льготным кредитным ставкам.

"Оккупанты придумывают новые схемы для наживы, игнорируя международные правовые нормы и гуманитарные принципы", - добавил он.

Ситуация в Запорожской области

Как известно, часть Запорожской области находится под оккупацией РФ, в частности, города Мелитополь и Бердянск. Украинцам на этих оккупированных территориях постоянно угрожает опасность. Так, россияне решили призывать на срочную службу украинскую молодежь из Запорожской области.

Кроме того, российские оккупанты заставляют украинских детей собирать беспилотники и вступать в милитаризированную организацию "Юнармия".

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