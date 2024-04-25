Оккупанты начали весенний призыв на срочную службу украинцев в Запорожской области
Российские оккупанты начинают призыв на срочную службу молодежи с захваченных территорий Запорожской области.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан РФ. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет", - заявил он.
Федоров подчеркнул, что в середине апреля гауляйтер Балицкий создал призывные комиссии на временно оккупированных территориях.
"О своих громких заявлениях, что жителей ВОТ не будут призывать на службу, по меньшей мере 5 лет, теперь молчит. Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта - это нарушение международного законодательства", - подчеркнул глава ОВА.
Жизнь в оккупации
Из сообщений о временно оккупированных Россией украинских территориях становится ясно, что оккупанты прибегают к жестким методам репрессий против местного населения. Их действия направлены на подавление украинского духа и навязывание русской идентичности.
Так, оккупанты заставляют украинских детей писать письма поддержки российским солдатам, участвующим в войне против Украины. Эти действия являются пропагандой и привлекают детей к поддержке агрессии.
Россияне также заставляют украинских мужчин с оккупированных территорий вступать в ряды своей армии и воевать против собственной страны. Это грубое нарушение международного права и военных преступлений.
Оккупанты стремятся стереть украинскую идентичность на захваченных территориях. Они закрывают украинские школы, заставляют использовать русский в публичном пространстве и пытаются навязать русскую культуру.
Какие методы "привязки" к себе используют российские кафиры, насколько они эффективны и чего пытаются достичь в Кремле, - в материале РБК-Украина.
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