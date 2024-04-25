Оккупанты начали весенний призыв на срочную службу украинцев в Запорожской области

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан РФ. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет", - заявил он.

Федоров подчеркнул, что в середине апреля гауляйтер Балицкий создал призывные комиссии на временно оккупированных территориях.

"О своих громких заявлениях, что жителей ВОТ не будут призывать на службу, по меньшей мере 5 лет, теперь молчит. Привлечение жителей ВОТ к службе в армии страны-оккупанта - это нарушение международного законодательства", - подчеркнул глава ОВА.