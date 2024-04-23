Оккупанты в Запорожской области учат школьников собирать беспилотники, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

По его словам, на оккупированных территориях россияне распространяют пропаганду среди школьников. Их заставляют вступать в милитаризованную организацию "Юнармия".

Также школьников учат собирать дроны и обучают навыкам их управления.

Проблемы с жильем

Также Федоров сообщил, что россияне отбирают жилье людей, которые выехали с оккупированных территорий. Оккупанты заставляют людей возвращаться на захваченные территории, чтобы оформить имущество по российским правилам. И для этого нужно получить гражданство РФ.

Федоров уточнил, что даже регистрация жилья в российском реестре не гарантирует того, что оккупанты его не отберут.