Росіяни хочуть продавати "віджате" житло в Запорізькій області, - ОВА
Російські окупанти планують продавати незаконно захоплене житло в Запорізькій області. Раніше вони його "роздавали" громадянам РФ, яких завозили на окуповані території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram-каналі.
"На окупованих територіях окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, що виїхали. Створено реєстр "безхазяйного" житла. Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити", - розповів очільник Запорізької області.
За словами Федорова, російська окупаційна адміністрація продаватиме будинки та квартири українців за пільговими кредитними ставками.
"Окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи", - додав він.
Ситуація в Запорізькій області
Як відомо, частина Запорізької області перебуває під окупацією РФ, зокрема міста Мелітополь та Бердянськ. Українцям на цих окупованих територіях постійно загрожує небезпека. Так, росіяни вирішили призивати на строкову службу українську молодь з Запорізької області.
Крім того, російські окупанти змушують українських дітей збирати безпілотники та вступати до мілітаризованої організації "Юнармія".
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