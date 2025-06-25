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Все в оптоволокне: в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес

Среда 25 июня 2025 15:41
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Все в оптоволокне: в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес Иллюстративное фото: ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты продолжают штурмы Серебрянского лесничества, который начинается от Кременной и простирается на более 107 га до админграницы с Донецкой областью.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано 63 отдельной механизированной бригадой ВСУ.

"Так теперь выглядит легендарный Серебрянский лес в полосе ответственности 63 бригады - весь покрыт оптоволокном от дронов. Можете представить, сколько их летает здесь. И как этот пейзаж будет выглядеть после окончания войны", - подписано видео.

На опубликованных кадрах видно, что весь лес якобы покрыт странной паутиной. Однако на самом деле - это оптоволокно, которое применяется для дронов.

Стоит напомнить, что сейчас Украина и Россия активно работают над развитием ударных дронов на оптоволокне. Ведь они имеют ряд преимуществ, в частности, дальность дронов на оптоволокне вскоре будет составлять 30-50 километров.

Что известно о Серебрянском лесу

Серебрянский лес, известный также как Кременской или, по словам украинских военных, "лес чудес", расположен непосредственно возле города Кременная. Часть его территории входит в состав ботанического заказника местного значения "Серебрянский", который находится в ведении государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Этот преимущественно сосновый массив начинается прямо от окраин Кременной и тянется более 107 гектаров - до административной границы с Донецкой областью. Осенью 2022 года, через полгода после оккупации Кременной, российские войска начали активные штурмы этой территории.
Все в оптоволокне: в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес

Именно в этот период стало очевидно, что молниеносный захват Украины провалился, поэтому Кремль сосредоточил усилия на установлении контроля над границами Донецкой и Луганской областей. В этом контексте Серебрянский лес приобрел стратегическое значение для российской армии. Противник постоянно пытается вытеснить украинские силы из района Серебрянского леса. Поэтому в Серебрянском лесу не утихают ожесточенные бои.

Дроны на оптоволокне в войне

Дроны, оснащенные оптоволоконной связью, становятся все более важным инструментом в войне России против Украины, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат радиосигналы и GPS.

В отличие от обычных беспилотников, такие дроны передают изображение и получают команды не через радиоканал, а с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, который разматывается с катушки во время полета.

В апреле оборонный кластер Brave1 впервые протестировал отечественные FPV-дроны с оптоволоконным управлением, способные работать на расстоянии более 20 километров. В испытаниях приняли участие 15 украинских разработчиков, которые представили свои технические решения.

Украина также пытается препятствовать производству дронов на оптоволокне в РФ. В частности, в мае под атакой оказался завод оптоволоконных системы в Саранске. Российский завод серьезно пострадал, даже решался вопрос его полной остановки.

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