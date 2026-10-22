"Нафтогаз" подготовил 24 сценария прохождения зимы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко в Facebook .

"Мы просчитали 24 сценария прохождения зимы с учетом интенсивности российских атак, температурных условий и объемов собственной добычи газа. Во все сценарии есть решение и определен алгоритм действий", - написал Федоренко.

Федоренко подчеркнул, что важно активнее работать с партнерами сразу по нескольким направлениям. Это восстановление поврежденной инфраструктуры, усиление защиты энергетических объектов и снабжение критическим оборудованием и спецтехникой.

Еще одно направление - финансовые инструменты , которые позволят заранее законтрактовать дополнительные объемы газа.

По его словам, у "Нафтогаза" уже есть успешный пример сотрудничества с Норвегией. Страна предоставила компании существенную грантовую помощь на закупку дополнительного газа.

В апреле 2025 года группа "Нафтогаз" получила от Европейского банка реконструкции и развития кредит на 270 млн евро под государственную гарантию. Норвегия дополнила его грантом в 139 млн евро.

В августе правительство Норвегии выделило Украине 1 млрд норвежских крон на закупку природного газа. Это 98,3 млн долларов.

В феврале 2026 года "Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение о гранте от правительства Норвегии на 85 млн евро.

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий в разговоре с BBC Украина заявил, что Россия сосредоточилась на водообеспечении Киева.