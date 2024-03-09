Россияне дважды обстреляли дома в Донецкой области, есть погибший и раненый

Очеретино

В результате обстрелов поселка ранения получил один человек. Также были повреждены частные дома.

Часов Яр

"Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии - смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки", - написал Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.