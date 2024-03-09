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Россияне дважды обстреляли дома в Донецкой области, есть погибший и раненый

Фото: россияне дважды обстреляли дома в Донецкой области, есть погибший и раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли Часов Яр и Очеретино Донецкой области. В результате ударов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Очеретино 

В результате обстрелов поселка ранения получил один человек. Также были повреждены частные дома. 

Часов Яр 

"Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии - смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки", - написал Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Также 7 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на Торецк и Константиновку. В результате ударов пять человек получили ранения.

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