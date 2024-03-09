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Росіяни двічі обстріляли будинки в Донецькій області, є загиблий та поранений

Фото: росіяни двічі обстріляли будинки в Донецькій області, є загиблий та поранений (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли Часів Яр та Очеретине Донецької області. Внаслідок ударів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Очеретине 

Внаслідок обстрілів селища поранення отримала одна людина. Також були пошкоджені приватні будинки. 

Часів Яр 

"Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії - смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки", - написав Філашкін. 

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

Також 7 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.

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