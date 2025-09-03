Россияне дважды за день атаковали Константиновку: погибли девять человек
Российские войска в среду, 3 сентября, атаковали Константиновку Донецкой области сначала из ствольной артиллерии, а затем FPV-дронами. Погибли девять человек, еще семеро - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По словам Филашкина, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. В результате атаки погибли восемь человек от 44 до 74 лет, ранения получили шестеро.
Повреждены две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и пять торговых павильонов.
Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям. В результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще один человек ранен.
"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - подчеркнул глава ОВА.
Обстрелы Константиновки
Напомним, 28 августа российские войска атаковали команду спасателей в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела повреждено здание и авто.
22 августа россияне совершили серию обстрелов города, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.
Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.
Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.