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Россияне дроном ударили по Двуречной под Купянском, есть пострадавшие (фото)

Фото: Россияне дроном ударили по Двуречной под Купянском (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 февраля, нанесла удары по населенным пунктам в Харьковской области. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Двуречной

По данным следствия, 15 февраля около 12:00 государство-агрессор атаковало беспилотником поселок Двуречная Купянского района.

Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Ранены двое мирных жителей - мужчины в возрасте 51 и 47 лет", - говорится в сообщении.

Авиаудар

Также сегодня утром российские военнослужащие совершили авиаудар по селу Черное Ольховатской громады. 

Разрушен жилой дом, другие частные домовладения получили повреждения.

Начато расследование

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Великого Бурлука в Харьковской области

14 февраля Российские оккупанты ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Сначала сообщалось, что пострадали семь человек. Позже уточнялось, что пострадали пять человек, один погиб. Одну женщину удалось спасти из-под завалов. Уже 15 февраля сообщалось уже о трех погибших и пятерых раненых.

Недавно стало известно, что количество жертв из-за обстрела села Великий Бурлук 14 февраля продолжает расти. Уже известно о 5 погибших и 5 раненых.

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