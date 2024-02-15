Россияне дроном ударили по Двуречной под Купянском, есть пострадавшие (фото)

Удар по Двуречной

По данным следствия, 15 февраля около 12:00 государство-агрессор атаковало беспилотником поселок Двуречная Купянского района.

Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Ранены двое мирных жителей - мужчины в возрасте 51 и 47 лет", - говорится в сообщении.

Авиаудар

Также сегодня утром российские военнослужащие совершили авиаудар по селу Черное Ольховатской громады.

Разрушен жилой дом, другие частные домовладения получили повреждения.

Начато расследование

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии Российской Федерации.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрел Великого Бурлука в Харьковской области

14 февраля Российские оккупанты ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Сначала сообщалось, что пострадали семь человек. Позже уточнялось, что пострадали пять человек, один погиб. Одну женщину удалось спасти из-под завалов. Уже 15 февраля сообщалось уже о трех погибших и пятерых раненых.

Недавно стало известно, что количество жертв из-за обстрела села Великий Бурлук 14 февраля продолжает расти. Уже известно о 5 погибших и 5 раненых.