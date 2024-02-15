Росіяни дроном вдарили по Дворічній під Куп'янськом, є постраждалі (фото)

Удар по Дворічній

За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічна Куп'янського району.

Фото: Наслідки ударів (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Поранено двох мирних мешканців - чоловіків віком 51 та 47 років", - йдеться в повідомленні.

Авіаудар

Також сьогодні вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудар по селу Чорне Вільхуватської громади.

Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.

Розпочато розслідування

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Великого Бурлука у Харківській області

14 лютого Російські окупанти ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Спочатку повідомлялося, що постраждали семеро людей. Пізніше уточнювалося, що постраждали п'ятеро людей, одна загинула. Одну жінку вдалося врятувати з-під завалів. Вже 15 лютого повідомлялося вже про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Нещодавно стало відомо, що кількість жертв через обстріл села Великий Бурлук 14 лютого продовжує зростати. Наразі вже відомо про 5 загиблих та 5 поранених.