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РФ ракетами ударила по Великому Бурлуку в Харьковской области: много раненых, есть погибшие

Великий Бурлук, Среда 14 февраля 2024 18:02
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РФ ракетами ударила по Великому Бурлуку в Харьковской области: много раненых, есть погибшие Архивное фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 14 февраля, ракетами ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

"Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели извлекли из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

РФ ракетами ударила по Великому Бурлуку в Харьковской области: много раненых, есть погибшие

Фото: Великий Бурлук (facebook.com/synegubov.official)

"Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь. Все профильные службы на месте. Информация обновляется", - добавил глава области.

Информация о погибших

Полицейские сообщили, что в результате удара по Великому Бурлуку погибло два человека.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/police.kharkov)

"Среди пострадавших - трое мужчин и женщина. Есть информация, что под завалами могут находиться четверо человек. Полиция помогает спасателям разбирать завалы", - добавила полиция.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере две женщины.

Также российская армия сегодня, 14 февраля, ударила по Никополю в Днепропетровской области и ранила мужчину.

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