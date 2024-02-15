ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Харьковской области 14 февраля: количество жертв увеличилось

Харьковская область, Четверг 15 февраля 2024 08:37
UA EN RU
Удар по Харьковской области 14 февраля: количество жертв увеличилось Фото: в Харьковской области возросло количество жертв из-за обстрелов 14 февраля (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по Великому Бурлуку Харьковской области увеличилось. Из-под завалов извлекли тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.

Таким образом в результате ракетной атаки количество погибших выросло до трех. Ранения получили пять человек.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

Что еще известно об обстреле

Напомним, вчера во второй половине дня российская армия ударила ракетами по Великому Бурлуку в Харьковской области. Были повреждены двухэтажный дом и еще один соседний дом.

Удар по Харьковской области 14 февраля: количество жертв увеличилось

скриншот deepstatemap.live

По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Как отмечали местные власти, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а под завалами находились люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город