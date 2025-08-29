Ночная атака на Украину: ПВО обезвредили большую часть дронов РФ, но были попадания

В ночь на 29 августа Россия запустила по Украине почти 70 беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили и подавили большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По данным военных, в ночь на 29 августа противник атаковал Украину 68-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основными направлениями их атак были:

Курск,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 46 вражеских дронов различных типов на севере и востоке страны.

Однако, зафиксировано и попадание 22 дронов на 9 локациях. В частности вражеские беспилотники атаковали в Донецкой и Днепропетровской областях.