Ночная атака на Украину: ПВО обезвредили большую часть дронов РФ, но были попадания
В ночь на 29 августа Россия запустила по Украине почти 70 беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили и подавили большинство из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
По данным военных, в ночь на 29 августа противник атаковал Украину 68-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основными направлениями их атак были:
- Курск,
- Миллерово,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 46 вражеских дронов различных типов на севере и востоке страны.
Однако, зафиксировано и попадание 22 дронов на 9 локациях. В частности вражеские беспилотники атаковали в Донецкой и Днепропетровской областях.
Удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, что минувшей ночью российские войска совершили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами.
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов.
