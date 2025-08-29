Годовалый ребенок пострадал в результате удара РФ по Запорожской области, - Иван Федоров
Годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Российские военные четыре раза ударили по поселку Малокатериновка Запорожского района.
В результате ударов загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.
Ранен годовалый мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.
Обновлено в 7:55
Также ранения получил 70-летний мужчина в Запорожском районе.
Всего в течение суток оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Как сообщало РБК-Украина, в четверг, 28 августа, российская армия атаковала одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.
Также Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.
В тот же день российские войска ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Обесточены были 17 населенных пунктов. Несколько жилых домов получили повреждения.