Годовалый ребенок пострадал в результате удара РФ по Запорожской области, - Иван Федоров

Пятница 29 августа 2025 07:20
UA EN RU
Годовалый ребенок пострадал в результате удара РФ по Запорожской области, - Иван Федоров Иллюстративное фото: пожар в частном доме (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Российские военные четыре раза ударили по поселку Малокатериновка Запорожского района.

В результате ударов загорелись несколько частных домов. Взрывной волной повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Ранен годовалый мальчик. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

Обновлено в 7:55

Также ранения получил 70-летний мужчина в Запорожском районе.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Как сообщало РБК-Украина, в четверг, 28 августа, российская армия атаковала одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

Также Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

В тот же день российские войска ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Обесточены были 17 населенных пунктов. Несколько жилых домов получили повреждения.

