Россияне из дрона ударили по автомобилю в Бериславе: есть погибшая и раненый

"Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии", - сообщил Прокудин.

Кроме того, оккупанты сбросили гранату с беспилотника, в результате чего пострадали еще два человека. 79-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. У другого мужчины - акубаротравма, ранение конечностей, головы и спины.

"Эта сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты… Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские - оптика БПЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид", - отметил Ермак.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, 12 октября россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области, в результате чего погиб человек.

В сентябре власти объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области, а недавно расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации.

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