Росіяни з дрона вдарили по автомобілю у Бериславі: є загибла та поранений

"Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", - повідомив Прокудін.

Окрім того, окупанти скинули гранату з безпілотника, внаслідок чого постраждали ще двоє людей. 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості. В іншого чоловіка - акубаротравма, поранення кінцівок, голови та спини.

"Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид", - зазначив Єрмак.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, 12 жовтня росіяни обстріляли Чорнобаївку Херсонської області, внаслідок чого загинула людина.

У вересні влада оголосила евакуацію для сімей із дітьми з прифронтових населених пунктів Херсонської області, а нещодавно - розширила список населених пунктів для обов'язкової евакуації.

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