Ночью россияне обстреляли Чернобаевку: есть погибший
Российская армия в ночь на четверг, 12 октября, обстреляла Чернобаевку Херсонской области. Есть погибший.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку", - рассказал он.
По словам главы ОВА, под удар попал жилищный сектор.
"По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Детали ничего террора устанавливаются", - добавил Прокудин.
Обстрелы Чернобаевки
После освобождения от оккупантов Чернобаевка постоянно обстреливается российскими войсками.
Напомним, что во время боев за Херсон осенью 2022 года украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Дошло до того, что оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении .
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