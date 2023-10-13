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В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации детей

Херсон, Пятница 13 октября 2023 09:20
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В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации детей Фото: в Херсонской области расширили список населенных пунктов для эвакуации детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Эвакуацию детей и их семей проведут еще в трех населенных пунктах Херсонской области. Эвакуация обязательна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Во время заседания Совета обороны Херсонской области было принято решение расширить список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми. Причиной стали постоянные обстрелы российских оккупантов.

Обязательную эвакуацию семей с детьми проведут в Станиславе, Широкой Балке и Александровке.

"Обращаюсь к жителям. Пожалуйста, не пренебрегайте этой рекомендацией. Объективно оцените ситуацию. Позаботьтесь о безопасности. Собственной и близких", - подчеркнул Прокудин.

Эвакуация и проживание на новом месте - бесплатные. Желающие эвакуироваться могут обратиться в контакт-центр по номеру 0800 101 102.

Эвакуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа. Он длится с 20:00 до 6:00.

Также в сентябре власти объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.

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