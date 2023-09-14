В части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми

Совет обороны Херсонской области сегодня, 14 сентября, принял решение о проведении обязательной эвакуации для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - говорится в заявлении.

Это касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Одрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Велетенского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

Что еще сменили власти области

Прокудин сообщил, что теперь в области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь его период - с 20:00 до 6:00. Таким образом власть хочет синхронизировать комендантский час со световым днем.

"Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", - добавил глава области.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью прошлого года. Но несмотря на это освобожденные населенные пункты региона, российские войска продолжают обстреливать из артиллерии.

После полуночи российские войска обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Снаряды атаковали дом, погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.

Также вчера российские террористы с утра обстреляли авиацией Одрадокаменка Херсонской области. Два человека получили ранения.