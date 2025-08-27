Россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, он провел "очень хороший разговор" с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, во время контакта координируются позиции для достижения более весомых результатов.

Он отметил, что команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. В подготовке участвуют европейские и американские партнеры, а также другие страны коалиции желающих.

Военные командующие, министры обороны и советники по вопросам безопасности работают на разных уровнях над компонентами будущей безопасности.

"Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", - сообщил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.

"Сейчас россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Ежедневно новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии", - добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил Стубба за конструктив и советы и отметил, что будет рад видеть его с визитом в Киеве.