Росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, - Зеленський

Як розповів Зеленський, він провів “дуже хорошу розмову” з президентом Фінляндії Александром Стуббом. За його словами, під час контакту координуються позиції для досягнення більш вагомих результатів.

Він зазначив, що команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України. У підготовці беруть участь європейські та американські партнери, а також інші країни коаліції охочих.

Військові командувачі, міністри оборони та радники з питань безпеки працюють на різних рівнях над компонентами майбутньої безпеки.

"Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки”, - повідомив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість відносин зі Сполученими Штатами та максимальну змістовність у цих контактах.

“Зараз росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Потрібні кроки саме з боку Росії - кроки до реальної дипломатії”, - додав голова держави.

Зеленський подякував Стуббу за конструктив та поради й зазначив, що буде радий бачити його з візитом у Києві.