ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России говорят об "атаке беспилотника" на аэропорт в Белгороде

Новина українською →
Белгород, Вторник 11 апреля 2023 09:21
В России говорят об "атаке беспилотника" на аэропорт в Белгороде Фото: Россия заявляет об очередной атаке дронов (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявляют об очередной "атаке дронов". В этот раз россияне утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт в Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

РосСМИ утверждают, что беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Россияне говорят, что дрон не долетел до аэропорта имени Шухова в Белгороде, а упал возле забора и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в России заявили о падении "самодельного дрона" у военного завода в Подмосковье.

Позже власти Белгородской области РФ сообщили, что ПВО якобы сбила беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов дрони Российская Федерация
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года