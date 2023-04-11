В России говорят об "атаке беспилотника" на аэропорт в Белгороде

В России заявляют об очередной "атаке дронов". В этот раз россияне утверждают, что беспилотник пытался атаковать аэропорт в Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

РосСМИ утверждают, что беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством. Россияне говорят, что дрон не долетел до аэропорта имени Шухова в Белгороде, а упал возле забора и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в России заявили о падении "самодельного дрона" у военного завода в Подмосковье.

Позже власти Белгородской области РФ сообщили, что ПВО якобы сбила беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.