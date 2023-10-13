В Донецкой области растут потери врага, ежедневно минус 750 оккупантов, - ВСУ
В Донецкой области, в частности на Авдеевском направлении, растут потери врага. Больницы в Донецке и других оккупированных населенных пунктах заполнены ранеными россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.
"Медицинские заведения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военнослужащими врага. А оккупанты, проинформированные о значительных потерях, глядя на огромное количество мертвых и раненых, начали отказываться идти в бой", - сказал он.
По его словам, в Донецкой области, в частности, на Авдеевском направлении, трое суток подряд значительно выросли потери врага.
"Уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе. То есть это более 750 человек за сутки общих потерь врага", - подчеркнул Штупун.
Следует отметить, что данные Генштаба также свидетельствуют об увеличении потерь среди оккупационных войск.
Ситуация возле Авдеевки
С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.
За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 20 атак на Авдеевском направлении. Местные власти отмечают, что ситуация в городе очень напряженная, а оккупанты продолжают штурмовать.
Зачем враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.
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