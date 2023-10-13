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В Донецкой области растут потери врага, ежедневно минус 750 оккупантов, - ВСУ

Авдеевка, Пятница 13 октября 2023 13:13
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В Донецкой области растут потери врага, ежедневно минус 750 оккупантов, - ВСУ Фото: в Донецкой области три дня подряд растут потери врага (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Донецкой области, в частности на Авдеевском направлении, растут потери врага. Больницы в Донецке и других оккупированных населенных пунктах заполнены ранеными россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Медицинские заведения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военнослужащими врага. А оккупанты, проинформированные о значительных потерях, глядя на огромное количество мертвых и раненых, начали отказываться идти в бой", - сказал он.

По его словам, в Донецкой области, в частности, на Авдеевском направлении, трое суток подряд значительно выросли потери врага.

"Уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе. То есть это более 750 человек за сутки общих потерь врага", - подчеркнул Штупун.

Следует отметить, что данные Генштаба также свидетельствуют об увеличении потерь среди оккупационных войск.

Ситуация возле Авдеевки

С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 20 атак на Авдеевском направлении. Местные власти отмечают, что ситуация в городе очень напряженная, а оккупанты продолжают штурмовать.

Зачем враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.

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