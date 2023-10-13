"Горит Авдеевка вся". Россияне идут на штурм тысячами военных и десятками техники

Российские войска штурмуют позиции украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками техники. От постоянных боев за город, которые не утихают уже четвертые сутки, город весь в огне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Очень горячо на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об общину, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая", - рассказал он.

Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

"Относительно зажигательных элементов, из которых они били. Действительно, все это есть. Горит Авдеевка вся. Летит все. Бьют они из всего, что есть в наличии. Не только по позициям, но и по городу, и по дороге", - добавил он.

Группировка врага в районе Авдеевки

По словам главы ГВА, враг перебросил для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.

"Три бригады, если говорить о механизированных, то это условно около 10 тысяч. Десантные бригады немного меньше, но от этого не легче", - констатировал он.

Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.

"Это почти 2 тысячи человек одновременно личного состава. По технике - в первый день их массированного наступления около 100 единиц в течение суток штурмовали. 11 октября технику они почти не использовали. 12 октября и сегодня очень много техники снова едет. Колонны техники, десятки техники палят наши ребята. И вчера, и позавчера, и сегодня дожигают эту технику. Очень много резерва у них, личного состава, техники", - описал ситуацию Барабаш.

Ситуация в районе Авдеевки

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отбили 20 атак врага за сутки. По данным главы ОП Андрея Ермака, оккупанты используют фосфор при ведении наступательных действий в районе Авдеевки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек за сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.