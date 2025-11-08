Россияне били по критической инфраструктуре и не только: все последствия ударов по Украине

Главное:

Россия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Применены ракеты "Калибр", "Кинжал" и много дронов.

Основные цели - энергетические объекты.

По областям применены плановые и экстренные отключения света.

Серьезно повреждено оборудование ТЭС, ведутся восстановительные работы.

Кременчуг и Горишние Плавни полностью обесточены.

Этой ночью российские войска атаковали Украину, применив ударные дроны, а также крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые "Кинжалы".

Несколько раз по всей стране объявлялась масштабная воздушная тревога. Причиной был взлет нескольких военных самолетов. По данным мониторинговых каналов, во время первой тревоги в воздухе могло находиться до семи МиГов.

По информации региональных СМИ, взрывы были слышны в Днепре, Сумах, Николаеве, Харькове и Запорожье.

В Киеве звуки взрывов также фиксировали, однако, вероятно, это был так называемый "конус Маха" - звук от гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Энергетика

Стоит отметить, что уже около часа ночи энергетики начали сообщать об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Аварийные отключения также ввели в Сумской области. В "Харьковоблэнерго" объяснили, что это делается, "чтобы не перегружать энергосистему из-за обстрелов".

Позже Министерство энергетики сообщило, что враг массированно атакует энергетическую инфраструктуру, и именно поэтому в ряде областей вводятся отключения света.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в ведомстве.

Днепр и область

По данным Днепропетровской ОГА, этой ночью один из дронов попал в многоэтажку, повредив квартиры и вызвав пожар.

По последним данным, в результате удара погибла одна женщина, еще десять человек получили ранения. Несколько пострадавших, среди которых один ребенок, госпитализированы.

Удар по жилому дому повредил квартиры с четвертого по шестой этажи. Во время спасательных работ эвакуировали 28 жителей, среди которых пятеро детей.

Сообщалось также, что после удара российских войск по многоэтажке в Днепре два человека не выходят на связь.

Днепропетровская ОГА также отметила, что российские войска нанесли удары по области. В Самаровском районе после воздушной атаки загорелся частный дом, в Павлограде повреждено торговое заведение, а в Синельниковском районе пострадала инфраструктура.

Харьковская область

Российские войска ночью атаковали пригород Харькова. В результате обстрелов в городе есть перебои со светом и водой, не работает метро.

Из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы восстанавливать подачу сразу, как только это возможно.

Одесская область

Российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью ударных дронов, сообщили в ГСЧС. В результате атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

Полтавская область

В результате нового удара российских войск по энергетической инфраструктуре весь Кременчуг остался без электроснабжения.

Мэр города Виталий Малецкий отметил, что городские власти проводят все необходимые мероприятия для обеспечения работы водоснабжения, водоотведения и отопления, а также разворачивают пункты несокрушимости для жителей.

Также без света остались Горишние Плавни, где повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Председатель Полтавской ОГА Владимир Когут добавил, что враг нанес массированный удар по области, целуя энергетические объекты.

Из-за атаки введены аварийные графики отключений света.

Киевская область

Ночью российские войска также атаковали и Киевскую область, применив дроны и ракеты.

По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, под удар попали мирные населенные пункты и объекты энергетической системы, что привело к пожарам и разрушениям.

В Вышгородском районе пострадала женщина - с осколочными ранениями бедра ее госпитализировали в местную больницу.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные дома и автомобили.

Калашник отметил, что враг целенаправленно атакует критическую инфраструктуру, пытаясь оставить регион без света и тепла и запугать население.