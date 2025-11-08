Росіяни били по критичній інфраструктурі і не тільки: усі наслідки ударів по Україні

Головне:

Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Застосовано ракети "Калібр", "Кинджал" і багато дронів.

Основні цілі - енергетичні об’єкти.

По областях застосовано планові та екстрені відключення світла.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ведуться відновлювальні роботи.

Кременчук та Горішні Плавні повністю знеструмлені.

Цієї ночі російські війська атакували Україну, застосувавши ударні дрони, а також крилаті ракети "Калібр" і гіперзвукові "Кинджали".

Кілька разів по всій країні оголошувалась масштабна повітряна тривога. Причиною був зліт кількох військових літаків. За даними моніторингових каналів, під час першої тривоги у повітрі могло перебувати до семи МіГів.

За інформацією регіональних ЗМІ, вибухи було чути у Дніпрі, Сумах, Миколаєві, Харкові та Запоріжжі.

У Києві звуки вибухів також фіксували, однак, ймовірно, це був так званий "конус Маха" - звук від гіперзвукової ракети "Кинджал".

Енергетика

Варто зазначити, що вже близько першої години ночі енергетики почали повідомляти про екстрені відключення електроенергії у Києві, а також у Київській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Аварійні вимкнення також запровадили в Сумській області. У "Харківобленерго" пояснили, що це робиться, "щоб не перевантажувати енергосистему через обстріли".

Пізніше Міністерство енергетики повідомило, що ворог масовано атакує енергетичну інфраструктуру, і саме через це у низці областей вводяться відключення світла.

"Аварійні вимкнення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у відомстві.

Дніпро та область

За даними Дніпропетровської ОДА, цієї ночі один із дронів влучив у багатоповерхівку, пошкодивши квартири та спричинивши пожежу.

За останніми даними, внаслідок удару загинула одна жінка, ще десятеро людей отримали поранення. Кількох постраждалих, серед яких одна дитина, госпіталізовано.

Удар по житловому будинку пошкодив квартири з четвертого по шостий поверхи. Під час рятувальних робіт евакуювали 28 мешканців, серед яких п’ятеро дітей.

Повідомлялось також, що після удару російських військ по багатоповерхівці у Дніпрі двоє людей не виходять на звʼязок.

Дніпропетровська ОВА також зазначила, що російські війська завдали ударів по області. У Самарівському районі після повітряної атаки загорівся приватний будинок, у Павлограді пошкоджено торговельний заклад, а в Синельниківському районі постраждала інфраструктура.

Харківська область

Російські війська вночі атакували передмістя Харкова. В результаті обстрілу у місті є перебої зі світлом та водою, не працює метро.

Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу, як тільки це можливо.

Одеська область

Російські війська завдали удару по Одещині за допомогою ударних дронів, повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки зайнявся об’єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих немає.

Полтавська область

Внаслідок нового удару російських військ по енергетичній інфраструктурі весь Кременчук залишився без електропостачання.

Мер міста Віталій Малецький зазначив, що міська влада проводить усі необхідні заходи для забезпечення роботи водопостачання, водовідведення та опалення, а також розгортає пункти незламності для мешканців.

Також без світла залишилися Горішні Плавні, де пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут додав, що ворог завдав масованого удару по області, цілуючи енергетичні об’єкти.

Через атаку введено аварійні графіки відключень світла.

Київська область

Вночі російські війська також атакували й Київську область, застосувавши дрони та ракети.

За словами глави Київської ОВА Миколи Калашника, під удар потрапили мирні населені пункти та об’єкти енергетичної системи, що спричинило пожежі та руйнування.

У Вишгородському районі постраждала жінка - з осколковими пораненнями стегна її госпіталізували до місцевої лікарні.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Калашник наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити регіон без світла та тепла та залякати населення.