ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ

Суббота 08 ноября 2025 09:07
UA EN RU
Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ Фото: какова ситуация со светом в Киеве после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве после массированной атаки РФ вводились экстренные отключения света. Но благодаря работе энергетиков, город снова вернулся к графикам отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Сообщается, что в столице снова действуют графики стабилизационных отключений. Отмечается, что, в зависимости от очереди, киевляне будут без света до четырех часов в сутки.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении компании.

Комбинированный удар РФ по Украине 8 ноября

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Так, после ударов по энергетике Кременчуг и Горишние Плавни Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

Кроме того, российские войска ночью атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе есть перебои со светом и водой, не работает метро. Из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Метро также работает в режиме укрытия, а троллейбусы заменены автобусами.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Киев ДТЭК
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины