Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ

В Киеве после массированной атаки РФ вводились экстренные отключения света. Но благодаря работе энергетиков, город снова вернулся к графикам отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в столице снова действуют графики стабилизационных отключений. Отмечается, что, в зависимости от очереди, киевляне будут без света до четырех часов в сутки.

Комбинированный удар РФ по Украине 8 ноября

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщали, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Так, после ударов по энергетике Кременчуг и Горишние Плавни Полтавской области полностью остались без электроснабжения.

В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества. Также разворачивается работа пунктов несокрушимости для жителей города.

Кроме того, российские войска ночью атаковали пригород Харькова. В результате обстрела в городе есть перебои со светом и водой, не работает метро. Из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Метро также работает в режиме укрытия, а троллейбусы заменены автобусами.

В течение целой ночи россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.