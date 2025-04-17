"Россияне бегают по потолку". Зеленский заявил о сокращении дефицита артиллерии

Президент отметил, что если бы Украине хватало иностранной помощи, то война уже завершилась бы.

Но, по словам Зеленского, он не может сказать, что в Украине есть большой дефицит по артиллерии.

"У нас он (дефицит - ред.) есть, но мы очень правильно распределяем. Мы начали производить сами, хорошо. Россияне бегают по потолку, как говорится, потому что они бьют по нашим сейчас заводам, и не просто так", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина системно работает над тем, чтобы сократить дефицит артиллерии. И это остается важной целью для страны.