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"Росіяни бігають по стелі". Зеленський заявив про скорочення дефіциту артилерії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося зменшити дефіцит артилерії. Через це в росіян паніка, вони намагаються атакувати українські заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що якби Україні вистачало іноземної допомоги, то війна вже завершилася б.

Але, за словами Зеленського, він не може сказати, що в Україні є великий дефіцит по артилерії.

"У нас він (дефіцит - ред.) є, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі, добре. Росіяни бігають по стелі, як то кажуть, тому що вони б'ють по наших зараз заводах, і не просто так", - додав він.

Глава держави підкреслив, що Україна системно працює над тим, щоб скоротити дефіцит артилерії. І це залишається важливою метою для країни.

Виробництво снарядів в Україні

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявляв, що у 2024 році Україна виробила у 2,4 раза більше артилерійських і мінометних боєприпасів, ніж у 2023 році.

За його словами, Україна нарощує і виробництво власних самохідних артилерійських установок "Богдана".

При цьому західні ЗМІ пишуть, що на рік Україна вже виробляє 2,5 млн снарядів.

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