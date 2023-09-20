Россияне авиабомбами ФАБ-500 обстреляли Невское в Луганской области: есть погибшая

Российские войска авиационными бомбами обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.
"Оккупационные войска открыли артиллерийский огонь по Невскому вчера во второй половине суток. На территории села произошли 25 взрывов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне также дважды применяли авиационные бомбы ФАБ-500.
Фото: Невское (deepstatemap.live)
"К сожалению, мы имеем погибшую 85-летнюю женщину, которая получила ранение головы, несовместимое с жизнью. Ее домовладение разрушено", - добавил глава области.
Также авиационные и артиллерийские удары противник нанес по Белогоровке.
Украинские военные в прошлом году освободили часть сел в Луганской области, однако оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты.
Недавно российские оккупанты обстреляли село Макеевка Луганской области. В результате их атаки погиб один мирный житель.
В июне сообщалось, что российские военные обстреляли село Невское в Луганской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.
В марте тоже российские военные обстреляли село Невское в Луганской области и ранили одного мужчину.
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