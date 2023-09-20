Росіяни авіабомбами ФАБ-500 обстріляли Невське в Луганській області: є загибла

Російські війська авіаційними бомбами обстріляли село Невське в Луганській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Артема Лисогора.
"Окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському вчора о другій половині доби. На території села сталися 25 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни також двічі застосовували авіаційні бомби ФАБ-500.
Фото: Невське (deepstatemap.live)
"На жаль, ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне з життям. Її домоволодіння зруйноване", - додав голова області.
Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці.
Українські військові торік звільнили частину сіл у Луганській області, проте окупанти регулярно обстрілюють населені пункти.
Нещодавно російські окупанти обстріляли село Макіївка Луганської області. Внаслідок їх атаки загинув один мирний житель.
У червні повідомлялось, що російські військові обстріляли село Невське в Луганській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.
У березні теж російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.
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