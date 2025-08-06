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РФ ударила по базе отдыха в Запорожском районе: опубликованы фото последствий обстрела

Среда 06 августа 2025 09:20
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РФ ударила по базе отдыха в Запорожском районе: опубликованы фото последствий обстрела Фото: РФ ударила по базе отдыха в Запорожском районе (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 6 августа, ударили ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова и Telegram ГСЧС.

"6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. По предварительным данным, погибли 2 человека, ранены 12 человек, среди них - по меньшей мере 2 ребенка", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что спасатели транспортировали травмированных и передали медикам, кроме этого провели эвакуацию отдыхающих из очагов опасности.

Сейчас на территории базы отдыха ликвидируются возгорания сооружения и автомобилей. Взрывами повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.

Удары РФ по Запорожью и области

С первых дней полномасштабного вторжения россияне атакуют территорию Запорожской области различными видами вооружений.

В частности, российские войска сегодня утром, 6 августа, нанесли авиаудар по Запорожскому району. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район с помощью ударных беспилотников и артиллерии. В результате в областном центре изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке, также есть раненые.

Кроме того, утром 15 июля российские захватчики продолжили атаковать Украину ударными БпЛА. В Запорожской области уже более 13 часов продолжалась воздушная тревога.

Также в результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

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