Украину ночью атаковали десятки дронов: сколько сбила ПВО и есть ли попадания
Россия в ночь 6 августа выпустила по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но были и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне выпустили 45 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауды в Крыму.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 вражеских дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.
"Зафиксировано попадание 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
Утром 6 августа россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.
Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.
Также этой ночью армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.
По состоянию на утро известно, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.