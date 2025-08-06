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Украину ночью атаковали десятки дронов: сколько сбила ПВО и есть ли попадания

Украина, Среда 06 августа 2025 09:42
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Украину ночью атаковали десятки дронов: сколько сбила ПВО и есть ли попадания Фото: россияне выпустили по Украине 45 дронов за ночь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь 6 августа выпустила по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне выпустили 45 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауды в Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 вражеских дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

Утром 6 августа россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.

Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.

Также этой ночью армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.

По состоянию на утро известно, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

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