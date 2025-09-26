ua en ru
Черниговщина под массированной атакой РФ: есть попадания, перебои с электроснабжением

Чернигов, Пятница 26 сентября 2025 14:52
UA EN RU
Черниговщина под массированной атакой РФ: есть попадания, перебои с электроснабжением Иллюстративное фото: Чернигов и область обстреляли россияне 26 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в пятницу, 26 сентября, продолжает атаковать энергетические объекты Чернигова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Черниговской областной государственной администрации.

По данным ОГА, уже известно о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением фиксируются в Чернигове и Черниговском районе.

"Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - сказано в сообщении.

Сегодня в течение дня Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов как для самого Чернигова, так и для населенных пунктов области.

Кроме того, в "Укрзалізниці" сообщили, что в связи с отсутствием напряжения в сети есть задержка ряда пригородных поездов Черниговщины.

Задерживаются более чем на 40 минут такие поезда:

  • поезд №6308 Чернигов - Нежин остановился по станции Муравьевка.
  • поезд №6305 Нежин - Чернигов остановился по станции Вересоч.

"Работаем над возможностью продолжения движения. В случае изменений - будем информировать", - заявили в компании.

Также стоит заметить, что "Черниговводоканал" несколько раз сегодня предупреждал жителей города сделать запасы питьевой воды. Особенно это касалось тех, кто живет в многоэтажках.

Обстрелы Чернигова

Последние несколько дней русская армия обстрелами терроризирует Чернигов и Черниговскую область. В частности, вчера российские оккупанты атаковали Чернигов дронами.

Начальник Черниговской МВА Брижинский сообщил, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.

Также под вражеским обстрелом оказался город Нежин - там после атаки исчез свет и вода.

