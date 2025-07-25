Оккупанты повторно атаковали центр Харькова

Российские оккупанты 25 июля вечером нанесли уже второй удар по центру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"Зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого "прилета". Пока - без пострадавших", - отметил городской глава.

Обновлено 21:45

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в Киевском районе Харькова был зафиксирован второй "прилет" дрона.

По его словам, беспилотник ударил по дереву. В результате этого повреждены окна здания, которая находится неподалеку.

Синегубов подтвердил, что пострадавших из-за атаки нет.