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Россияне ударили по центру Харькова дроном "Черника"

Харьков, Пятница 25 июля 2025 19:54
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Россияне ударили по центру Харькова дроном "Черника" Фото: россияне ударили по центру Харькова дроном "Черника" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 25 июля нанесли удар дроном "Черника" по центру Харькова. Поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Прилет" БПЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем", - сообщил Терехов.

Позже он уточнил, что дрон попал в дорогу. Рядом - жилые дома и медицинское учреждение.

"Поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется", - добавил мэр.

Дрон "Черника"

Напомним, Россия начала использовать дроны "Черника" для ударов по Харькову в июне этого года.

Известно, что есть две версии таких беспилотников - легкая "Черника-1" и более тяжелая "Черника-2".

Первый вариант используется против пехоты и транспорта, а второй - несет до 3,5 кг взрывчатки, способен поражать укрепления и технику, летит до 100 км и оснащен автопилотом, что затрудняет его перехват.

По данным Defence Express, дрон выполнен из дешевых материалов, запускается с рук или катапульты и производится в массовых объемах - тысячи штук.

Обстрелы Харькова

Напомним, сегодня, 25 июля, российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.

Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер. Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

По последним данным, было известно о 17 пострадавших мирных жителей в результате атаки, а также одном погибшем.

Все детали атаки - в материале РБК-Украина.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки. Пострадали 42 человека.

Также вчера российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Черника". Враг целился по частному сектору.

В Индустриальном районе города в результате атаки дрона повреждены частное домовладение, гаражи, выбиты стекла. Также удар задел электросети.

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