Россияне атакуют Украину "Шахедами": где тревоги и риск ударов

Российские террористы атакуют Украину ударными дронами "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 23:00 и двигались в направлении Сум и Харькова.
По состоянию на 23:25 вражеские дроны фиксировались:
В 00:02 военные сообщили о приближении дронов в направлении Полтавы.
В 00:16 вражеские дроны двигались:
В 00:52 Воздушные силы сообщили о движении дронов из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В 00:54 сообщалось о движении нескольких групп БПЛА курсом на Одессу.
По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Поздно вечером 19 июня в Сумах и Харькове прогремели взрывы.
Россияне атакуют города ударными дронами, возникли пожары. Кроме того, в Сумах сообщалось о приближении скоростной цели, вероятно баллистической ракеты.
Кроме того, 18 июня россияне обстреляли окрестности Сум из реактивных систем залпового огня.
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