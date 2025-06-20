RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где тревоги и риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атакуют Украину ударными дронами "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.

Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины около 23:00 и двигались в направлении Сум и Харькова.

По состоянию на 23:25 вражеские дроны фиксировались:

  • в Сумской области курсом на Полтавскую и Харьковскую области;
  • на севере Харьковской области курсом на Харьков;
  • на востоке Харьковской области курсом на запад;
  • в Запорожской области курсом на запад.

В 00:02 военные сообщили о приближении дронов в направлении Полтавы.

В 00:16 вражеские дроны двигались:

  • с Полтавской на Харьковскую области;
  • на севере Харьковской области, постоянно меняют курс;
  • на юге Харьковской области, курсом на Донецкую область;
  • с Днепропетровской на Полтавскую область.

В 00:52 Воздушные силы сообщили о движении дронов из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:54 сообщалось о движении нескольких групп БПЛА курсом на Одессу.

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Воздушные удары России

Поздно вечером 19 июня в Сумах и Харькове прогремели взрывы.

Россияне атакуют города ударными дронами, возникли пожары. Кроме того, в Сумах сообщалось о приближении скоростной цели, вероятно баллистической ракеты.

Кроме того, 18 июня россияне обстреляли окрестности Сум из реактивных систем залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов