Росіяни атакують Україну "Шахедами": де тривоги і ризик ударів

Повітряні удари Росії

Пізно ввечері 19 червня у Сумах і Харкові пролунали вибухи.

Росіяни атакують міста ударними дронами, виникли пожежі. Крім того, в Сумах повідомлялося про наближення швидкісної цілі, ймовірно балістичної ракети.

Крім того, 18 червня росіяни обстріляли околиці Сум з реактивних систем залпового вогню.

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