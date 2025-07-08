РФ с севера запустила группы "Шахедов": где существует риск удара
Российская армия вечером вторника, 8 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 19:40 в Харьковской и Донецкой областях.
Позже ударные дроны были замечены и в Сумской области.
Движение беспилотников по состоянию на 21:10:
- БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный/юго-западный;
- БпЛА в восточной, центральной и западной части Харьковщины, курс западный;
- БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный/северо-западный
Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
В ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб (КАБов).
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