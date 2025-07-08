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РФ с севера запустила группы "Шахедов": где существует риск удара

Вторник 08 июля 2025 21:17
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РФ с севера запустила группы "Шахедов": где существует риск удара Иллюстративное фото: РФ с севера запустила группы "Шахедов" 8 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника, 8 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы беспилотников были замечены около 19:40 в Харьковской и Донецкой областях.

Позже ударные дроны были замечены и в Сумской области.

Движение беспилотников по состоянию на 21:10:

  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный/юго-западный;
  • БпЛА в восточной, центральной и западной части Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс западный/северо-западный

Напомним, жителей регионов, в которых объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

РФ с севера запустила группы &quot;Шахедов&quot;: где существует риск удара

В ночь на 8 июля оккупанты атаковали дронами Николаев. В результате удара произошел пожар в пригороде, один человек получил ранения.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб (КАБов).

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