В Луцке прогремели взрывы на фоне угрозы ракетного удара

В Луцке были слышны взрывы на фоне угрозы ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные силы ВСУ .

В 02:50 Воздушные силы сообщили о взлете двух истребителей МиГ-31.

В 02:55 военные сообщили о пуске двух ракет и их движении в Черниговской области курсом западным/юго-западным.

В 02:57 военные призвали жителей Луцка пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы сообщили о пуске и приближении к городу двух ракет "Кинжал".

Обновлено 03:40

В 03:37 Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей на Черниговщине, курсом на запад.

В 03:39 жителям Луцка посоветовали снова пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы сообщили о движении трех ракет "Кинжал" в направлении Луцка.

В 03:41 "Суспильне Луцьк" сообщило о взрывах в городе.

В 03:52 Воздушные силы посоветовали жителям Луцка и Тернополя находиться в укрытиях.