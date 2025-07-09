В Луцке прогремели взрывы на фоне угрозы ракетного удара
В Луцке были слышны взрывы на фоне угрозы ракетной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные силы ВСУ.
В 02:50 Воздушные силы сообщили о взлете двух истребителей МиГ-31.
В 02:55 военные сообщили о пуске двух ракет и их движении в Черниговской области курсом западным/юго-западным.
В 02:57 военные призвали жителей Луцка пройти в укрытие.
Мониторинговые каналы сообщили о пуске и приближении к городу двух ракет "Кинжал".
Обновлено 03:40
В 03:37 Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей на Черниговщине, курсом на запад.
В 03:39 жителям Луцка посоветовали снова пройти в укрытие.
Мониторинговые каналы сообщили о движении трех ракет "Кинжал" в направлении Луцка.
В 03:41 "Суспильне Луцьк" сообщило о взрывах в городе.
В 03:52 Воздушные силы посоветовали жителям Луцка и Тернополя находиться в укрытиях.
Ракетный удар РФ по Украине
Напомним, в 02:50 Воздушные силы второй раз за ночь объявили воздушную тревогу на всей территории Украины из-за вылета истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Добавим, что Луцк также атакуют российские ударные дроны. В городе работает ПВО по вражеским целям.
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